Modena: arrestato uno spacciatore e recuperata una bicicletta rubata

Lunedì sera i Carabinieri della Compagnia di Modena e della Stazione di Modena Principale, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un 33enne di origini nigeriane, senza fissa dimora, con specifici precedenti di polizia, poiché sorpreso nell’atto di cedere della sostanza stupefacente ad un assuntore. Durante l’esecuzione dell’arresto il soggetto ha opposto resistenza ai Carabinieri operanti che, comunque, lo hanno bloccato ed assicurato alla giustizia. Nella mattinata del 16 luglio 2019, l’arrestato è stato condotto in Tribunale per il giudizio direttissimo, conclusosi con l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.

Sabato sera invece, i Carabinieri della Stazione di Modena Principale hanno denunciato un tunisino di 35 anni, senza fissa dimora, responsabile del tentato furto di una bicicletta, parcheggiata in via Berengario, all’ingresso del Parco Novi Sad. Si tratta di una bicicletta pieghevole modello “b_fold” (foto), di colore bianco con alcune cromature blu.

Si cerca ora il proprietario che, al fine di ottenere la restituzione della bicicletta, dovrà fornire apposita documentazione atta a dimostrare che la stessa è di sua proprietà. La bicicletta è conservata presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Modena Principale, sita in via Pico della Mirandola 30.