Sabato, nella Corte della Rocca Rangoni a Spilamberto: “Una notte sulla Luna”

Ad esattamente 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna, rivivremo insieme la storia di quest’avventura attraverso documenti e filmati restaurati con l’iniziativa “Una notte sulla luna”, in programma sabato 20 luglio, alle 20.30, nella Corte della Rocca Rangoni.

Dopo il grande successo e l’interesse mostrato per la mostra su Neil Armstrong curata da Luigi Pizzimenti, si tornerà ad affrontare questo tema in una giornata particolare: il 20 luglio.

Ad esattamente 50 anni di distanza, quella notte l’intero mondo era sintonizzato su una diretta televisiva molto particolare: la discesa del modulo lunare Eagle sulla superficie della Luna. A bordo, gli astronauti Neil Armstrong e Edwin “Buzz” Aldrin avevano salutato il compagno Michael Collins che li avrebbe attesi in orbita lunare nel modulo di comando.

In questa serata si ripercorreranno le tappe della corsa allo spazio culminata esattamente 50 anni fa con lo storico allunaggio di Apollo 11. Ci troveremo di fronte alle difficoltà, agli ostacoli tecnologici ed ai successi che hanno portato l’umanità negli anni ’60 a portare a termine un’impresa così epica.

Una serata per chi c’era allora ed ha vissuto davanti alla televisione quei momenti storici; una storia per chi era troppo giovane e di questa sfida ha solo sentito parlare; un’avventura per i giovani di oggi, cui sembrerà impossibile che, nonostante le limitate tecnologie dell’epoca, 12 esseri umani (dal 1969 al 1972) abbiano posato piede, lavorato e condotto esperimenti scientifici sulla superficie lunare.