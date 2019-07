Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 18 luglio

Al mattino poco nuvoloso con tendenza all’aumento della nuvolosità da ovest. Nel corso del pomeriggio nuvolosità variabile sulla pianura, più consistente sui rilievi dove saranno possibili rovesci e temporali, più probabili sul settore centro-occidentale. In serata possibile sviluppo di rovesci e temporali sulla pianura settentrionale in parziale estensione alle aree limitrofe. Temperature: minime in aumento più marcato sulla pianura con valori tra 18 e 20 gradi nei capoluoghi; massime stazionarie o in lieve diminuzione con valori compresi tra 28 e 30 gradi sulla costa e 30/31 gradi sulla pianura interna. Venti: deboli variabili con possibili raffiche in corrispondenza dei temporali. Mare: poco mosso, localmente quasi calmo sotto costa.

(Arpae)