Fa il pieno di birra e si schianta contro la rotatoria: denunciato ad Imola

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno denunciato un automobilista italiano di 22 anni per guida sotto l’influenza dell’alcol. E’ successo ieri notte, durante un intervento che i Carabinieri hanno effettuato tra via della Resistenza e via Carlo Pisacane per prestare soccorso al giovane automobilista che era andato a collidere contro una rotatoria, fortunatamente senza farsi male e soprattutto senza coinvolgere altri utenti della strada. L’impatto potrebbe essere avvenuto a causa di un calo di attenzione del conducente che al momento dei fatti era ubriaco. Sottoposto all’alcol test, il giovane automobilista è risultato positivo con un valore di quasi cinque volte superiore al limite di legge.