Un uomo di 88 anni avrebbe ucciso a coltellate la moglie di 77 anni, in un appartamento a Modena, via Alassio. La donna è stata trovata sul letto in una pozza di sangue: presumibilmente dormiva quando è stata colpita a morte con un grosso coltello. L’anziano è stato arrestato dalla Polizia che ha avviato indagini, con la squadra mobile.