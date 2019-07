A Ubersetto di Fiorano al via i lavori di Hera per il potenziamento della rete fognaria

A Ubersetto di Fiorano al via i lavori di Hera per il...

Lunedì 22 luglio prenderà il via, in località Ubersetto, un importante intervento di potenziamento e miglioramento dell’efficienza idraulica della rete fognaria che serve una parte dell’area industriale del territorio di Fiorano Modenese.

Si tratta di opere inserite all’interno del Piano degli interventi urgenti (annualità 2019 del DPCM 27 febbraio 2019 e approvate dal Decreto Num. 36 del 29/03/2019 del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna), grazie alle quali verrà risolta la propensione dell’area ad essere colpita da allagamenti, con grande vantaggio per le famiglie e le aziende che lì hanno residenza e sede.

L’attuale rete fognaria, in prossimità dell’intersezione tra via Viazza I Tronco e Via del Canaletto, attraversa la proprietà della società Mirage srl con due condotte che procedono verso nord. La prima passa sotto gli edifici mentre la seconda, posta sotto il piazzale, aggira a est gli stabili della ditta medesima.

Il tratto interessato dall’intervento è quello sottostante l’area di parcheggio e stoccaggio materiali e i lavori riguarderanno la sostituzione dell’attuale condotta mediante la posa di un nuovo manufatto in cemento armato – idoneo a sopportare i carichi pesanti che caratterizzano la zona – e dalla portata complessivamente superiore alle due tubazioni attualmente in esercizio. Grazie a questo incremento, al termine dei lavori anche il secondo “ramo” della rete attuale potrà essere isolato e dismesso, affidando il trasporto delle acque alla nuova infrastruttura.

Complessivamente i lavori avranno una durata di circa tre mesi. Essi interesseranno prevalentemente l’area privata, e solo durante le operazioni in corrispondenza di via Viazza I Tronco comporteranno una chiusura della strada e alcune modifiche alla viabilità. Il costo stimato per l’intervento è pari a 300.000 euro.