Inchiesta sui servizi sociali: lunedì consiglio comunale straordinario a Cavriago

Lunedì prossimo, 22 luglio, alle 20,45 a Cavriago, presso la sala consiliare, si terrà un consiglio comunale straordinario per parlare dell’inchiesta in corso sugli affidi ed i servizi sociali della Val d’Enza. All’ordine del giorno ci sono diverse interrogazioni e mozioni sul tema presentate dal gruppo di maggioranza “Uniamo Cavriago” e dai gruppi di opposizione “Lega e Futuro per Cavriago” e “Movimento 5 Stelle”.

Afferma la sindaca Francesca Bedogni: “Riteniamo importante e doveroso dedicare una seduta straordinaria al tema degli affidi, della tutela dei minori e dell’importanza del lavoro che svolgono gli operatori del servizio sociale. Invitiamo la cittadinanza a partecipare vista l’importanza dell’argomento che verrà affrontato e che sta creando dibattito e grande apprensione nel nostro territorio”.