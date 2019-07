Castellarano brucia: sabato 20 luglio una camminata storico-narrativa per le vie del centro

È l’alba di giovedì 20 luglio 1944. La fascia pedemontana del fiume Secchia è in fermento, poiché i nazisti e i fascisti sono impegnati a contenere l’impatto della Resistenza a nord della zona libera di Montefiorino. Le truppe tedesche rivolgono l’artiglieria verso la rocca di Castellarano e cominciano a sparare. Per la comunità del paese inizia la giornata più drammatica della Seconda guerra mondiale. Ore di paura e fuoco, destinate a rimanere impresse nella memoria collettiva.

Sabato 20 luglio 2019, nel 75° anniversario del rastrellamento nazista, il Comune di Castellarano organizza la camminata storico-narrativa Castellarano brucia. L’evento, curato da Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti, storici e redattori del blog www.allacciatilestorie.it, è realizzato in collaborazione con il Centro studi storici castellaranesi e con la partecipazione di ANPI Castellarano.

La partenza sarà alle ore 20.30 presso la Chiesa di Santa Croce (via Roma), aperta eccezionalmente e visitabile per l’occasione. La camminata durerà circa due ore e si svolgerà nel centro storico di Castellarano. Al termine del percorso sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

La camminata storico-narrativa ruota intorno agli eventi del 20 luglio 1944. Il rastrellamento e l’incendio della rocca di Castellarano sono traumi tuttora presenti nelle memorie familiari di diverse persone. Per comprendere storicamente quelle vicende, è utile inquadrarle in una prospettiva più ampia. Si partirà dunque dalla dittatura fascista per arrivare a raccontare come l’Italia sprofondò nella guerra totale del 1940-1945.

Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti esploreranno insieme agli intervenuti alcuni luoghi significativi per la storia di Castellarano tra la fine della Grande Guerra e la ricostruzione successiva al secondo conflitto mondiale. Nelle tappe narrative gli storici racconteranno alcuni episodi, fondamentali per comprendere le cause o gli effetti di ciò che accadde il 20 luglio 1944.

Un intervento attoriale di Luciana Ravazzini darà inoltre voce alle memorie dei protagonisti e dei testimoni. Questo piccolo “viaggio nel tempo” si concluderà con una proiezione nel secondo dopoguerra, per capire come fu possibile uscire da un conflitto che aveva devastato i paesi e le comunità, le vite e gli animi.

Castellarano – 20 luglio 2019 – partenza ore 20,30 dalla Chiesa di Santa Croce