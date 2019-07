“La Notte della Luna” sabato a Soliera

Sabato 20 luglio, a partire dalle 21, Soliera celebra il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna con una serata presso Habitat, in via Berlinguer 201. Saranno presenti alcuni soci dell’Osservatorio Astronomico “Geminiano Montanari” di Cavezzo con i loro potentissimi telescopi per ammirare le stelle e i pianeti, oltre a osservare le varie costellazioni e seguire la parabola del nostro satellite, dal tramonto del sole in poi. Alle 21.30 circa prenderanno il via una serie di video proiezioni, intervallate da interventi di esperti, tutti dedicati alla Luna. Ma anche il pubblico potrà intervenire, magari rievocando memorie familiari e personali. E sì potrà cenare grazie agli stand presenti con pizza, gnocco fritto e salumi.