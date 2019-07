Guerrieri del Tiepido: Grisendi nuovo allenatore delle Mixed Martial Arts

La stagione sportiva per gli sport da combattimento si avvia al riposo, ma gli addetti ai lavori invece preparano già strutture e personale per quella in arrivo. Ed è così anche per i Guerrieri del Tiepido che purtroppo devono cambiare l’allenatore della squadra di Mixed Martial Arts, finora gestita da Alex Rubini, che per questioni lavorative non riesce a mantenere il ruolo. Rubini, è co-fondatore assieme a Cristian Guadagno del Team che in questi anni ha dato risultati brillanti in tutto il territorio nazionale ed ha visto le adesioni crescere a livello esponenziale grazie a una gestione dove la squadra sportiva è percepita come una famiglia per tutti i membri. Al suo posto Matteo Grisendi, 28 anni, allievo del Maestro Emiliano Lanci dello Shoot Team Academy, con cui ha vinto il Titolo Nazionale Fight Net lo scorso maggio. Matteo, il nuovo Re della gabbia di Portile: un allenatore giovane ma con la testa sulle spalle, padre di famiglia, Guardia Giurata come lavoro, di sicuro saprà tenere fede a tutte le speranze che il Team converge su di lui.