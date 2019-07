In A1 riaperto il tratto Calenzano bivio con la A1 Direttissima

Poco prima delle 18, sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima in direzione di Bologna precedentemente chiuso a causa di un pullman, senza passeggeri a bordo, andato in fiamme all’altezza del km 271.

Al momento, in corrispondenza del luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia e si registrano 5 km di coda mentre 4 km di coda sono in corrispondenza della stazione di Calenzano per l’uscita obbligatoria adesso rimossa.

Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Calenzano e procedere lungo la Strada Militare Barberinese tramite cui rientrare in A1 a Barberino.