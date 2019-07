Sabato scorso a Roteglia gara ciclistica su strada per Giovanissimi

Gara ciclistica su strada per Giovanissimi sabato scorso, 20 luglio, a Roteglia di Castellarano, organizzata dal Baby Team Iaccobike di Sassuolo. Sul classico ed impegnativo circuito hanno partecipato 124 atleti di 13 società provenienti da Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara.

I piccoli atleti del Baby Team Iaccobike hanno gareggiato con impegno e divertimento. Complimenti a Leonardo Tosi per il 6° posto raggiunto, a Cesare Pacchiarini per la sua quinta posizione, a Lorenzo Martinelli per il suo sesto posto, a Matteo Casolari (nona posizione) e al bravissimo Roberto Ravazzini che ha sfiorato la decima posizione.

Un ringraziamento doveroso a tutte le società che hanno partecipato. Grazie anche allo sponsor della manifestazione, agli organizzatori dei “Giochi d’Estate” di Roteglia per la collaborazione logistica, alla “U.S. Formiginese” per l’attrezzatura concessa; a dirigenti, amici e genitori del Baby Team Iaccobike che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione e alle autorità comunali che ne hanno permesso lo svolgimento.