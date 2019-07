Vigili del fuoco al lavoro per oltre due ore questa notte in via Gazzoli a Carpi, per l’incendio di un capanno allestito a deposito nell’area del campo nomadi. Le cause che hanno innescato il rogo sono in corso di accertamento. Danni rilevanti al fabbricato. Non si segnalano feriti. Le operazioni di spegnimento, iniziate alle 3.45, sono terminate verso le 6.00.