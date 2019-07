Altre chiusure notturne in A13

Sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, verso la A14.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, si potrà percorrere la Tangenziale di Bologna fino a raggiungere l’entrata delle seguenti stazioni autostradali:

-per chi è diretto verso la A14 Bologna-Taranto: Bologna San Lazzaro;

-per chi è diretto verso la A1 Milano-Napoli:Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio o Bologna Borgo Panigale.

***

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 luglio, sarà chiusa la stazione di Rovigo, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Boara o di Rovigo sud Villamarzana.