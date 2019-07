Sequestrati dalla Polizia di Reggio Emilia oltre 51 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish

Ancora un altro sequestro di droga effettuato dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia. È successo nella mattinata di sabato 20 luglio: la Mobile, nel corso di un’operazione antidroga, ha proceduto alla perquisizione di un box/autorimessa in via Largo Marco Gerra. Il soggetto che ha nella disponibilità il garage, A.H., 50enne marocchino, residente in città in via Isacchi, è attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia (tratto in arresto dagli operatori di polizia della Questura di Reggio Emilia in data 23 aprile 2019 per la detenzione di ingente quantitativo di Cocaina, Hashish e Marijuana).

La Polizia ha quindi rintracciato il proprietario/locatario del locale, identificato in G.R., il quale riferiva di avere un contratto di locazione, stipulato regolarmente nel 2014, con A.H. della durata di anni 4 rinnovabili. La perquisizione è stata eseguita alla presenza del locatore (G.R.) e poiché A.H. aveva provveduto al cambio della serratura, per accedere all’interno del garage si è resa necessaria la forzatura del basculante.

Una volta all’interno, occultati tra alcuni scatoloni ed alcuni indumenti, gli uomini della Squadra Mobile hanno rinvenuto una ingente quantità di sostanza stupefacente, e precisamente: 675 ovuli di hashish del peso complessivo di kg. 6,912; 475 ovuli di hashish del peso complessivo di kg. 4,070; 5 confezioni in plastica trasparente contenenti panette di hashish del peso complessivo di Kg. 31; oltre a 15 confezioni in plastica contenenti panette di hashish del peso complessivo di Kg. 8,8 e 10 panette di hashish, con applicata la scritta “Bugatti” del peso complessivo di kg. 1.