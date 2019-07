Zocca: conclusi i lavori su di un tratto danneggiato della SP 623, via a nuovo intervento

A Zocca lungo la strada provinciale 623 sono terminati i lavori di ripristino e consolidamento della carreggiata, danneggiata dal tempo in un tratto nei pressi del centro abitato, dove dal maggio scorso si circola a senso unico alternato. Dal pomeriggio di lunedì 22 luglio la circolazione è ripresa regolarmente a doppio senso di marcia.

Martedì 23 luglio partiranno i lavori per eliminare un altro senso unico alternato lungo la stessa provinciale, in questo caso in un tratto di circa 30 metri sempre vicino al centro abitato, ma in direzione di Castel D’Aiano, danneggiato da una frana.

L”intervento avrà un durata di circa una settimana.

(immagine riferita allo scorso mese di maggio)