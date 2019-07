Canovi Coperture Sassuolo: Emma Falcone completa il reparto dei liberi

Com’è ormai tradizione in casa Canovi Coperture, la nuova settimana si apre con una nuova news di mercato, ovvero l’annuncio che Emma Falcone, già in neroverde nelle scorse due stagioni, è stata promossa in prima squadra, andando così a completare il reparto dei liberi della Canovi Coperture Sassuolo.

L’approdo di Emma in prima squadra è l’emblema di quella che è da sempre la filosofia del Volley Academy Sassuolo: dopo aver svolto buona parte del suo percorso giovanile a Modena tra le fila della Liu Jo – con cui conquista, oltre a numerosi titoli regionali giovanili, il terzo posto alle Finali Nazionali Under 16 nel 2017, occasioni in cui è premiata anche come miglior libero della manifestazione – nella stagione 2017 – 2018 passa a Sassuolo e veste la maglia della Canovi Coperture in B1, con cui conquista alla fine della stagione la promozione in Serie A2. Nella stagione appena conclusa, Emma ha preso parte al campionato di Serie B2 ed al campionato di Under 18 regionale, sempre con la maglia di Sassuolo.