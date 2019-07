L’uBroker Hockey Scandiano sogna l’Europa, possibile il ripescaggio in Coppa

Potrebbe esserci una grande novità, alle porte, per l’uBroker Scandiano. Prende corpo infatti l’ipotesi di un ripescaggio per l’inserimento nelle coppe europee. La società rossoblù ha ufficialmente comunicato la propria disponibilità alla federazione, la quale dovrebbe pervenire a una decisione entro una decina di giorni. Si tratterebbe, per il club scandianese costituitosi in anni relativamente recenti, di un grande stimolo e di una specie di traguardo storico.

La notizia, giunta al termine di una campagna acquisti di grande spessore perfezionata con l’ingaggio del fuoriclasse spagnolo Marc Coy Grau, potrebbe tradursi nella classica ciliegina sulla torta di una stagione che si preannuncia davvero promettente.

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Nel frattempo la società del presidente Giorgio Germini ha aperto la campagna abbonamenti per il campionato di Serie A1 2019-2020. Sostanzialmente invariate, le condizioni, rispetto alla stagione precedente. I prezzi si riferiscono alle tredici partite casalinghe della regular season – con esclusione quindi degli eventuali playoff e dell’eventuale partecipazione alla coppa europea.

Il prezzo del biglietto per le singole gare sarà di 10 euro (prezzo intero) e di 5 euro (per i minori di 18 anni). Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni. Cento euro è il costo dell’abbonamento a prezzo intero fino al 15 settembre, che diventano 90 euro in caso di sottoscrizione entro il 15 agosto. Stesso meccanismo per la tessera under 18: 55 euro fino al 15 settembre, 45 euro se entro il 15 agosto. E idem l’abbonamento Family (due persone): 160 euro fino al 15 settembre, 150 entro il 15 agosto.

Le tessere sono in vendita presso il T-Bar di Viale Repubblica a Scandiano (circolo tennis), con possibilità di prenotazione telefonando al 335-63.55.090 o scrivendo a hockeyscandiano@libero.it

***

(foto: a sinistra il neoacquisto Marc Coy Grau, a destra Fabio Spallanzani, contitolare della uBroker, sponsor della squadra scandianese)