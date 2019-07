I bambini di Chernobyl ospiti a Maranello

I piccoli bielorussi, in questi giorni ospiti delle famiglie di Maranello, Fiorano, Formigine e Sassuolo, sono stati accolti in municipio dal sindaco Luigi Zironi. “Ogni anno è un piacere ospitarvi”, ha detto il primo cittadino, “voglio ringraziare le famiglie che con la loro disponibilità sono un bellissimo esempio di accoglienza: il progetto dell’associazione e la collaborazione con le famiglie e le istituzioni è un modo importante per continuare a mantenere viva l’attenzione su Chernobyl”. Un bel momento di condivisione e incontro per i 19 bambini che dal 1 luglio al 2 agosto hanno la possibilità di vivere un mese di serenità e accoglienza grazie all’impegno dell’Associazione Chernobyl, tra controlli medici, gite al mare, giochi e tante attività. Durante la giornata i bambini hanno avuto la possibilità di conoscere meglio il territorio, con visite alla Carrozzeria Zanasi e al Museo Ferrari e con il pranzo presso la sede degli Alpini di Gorzano.