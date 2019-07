Bologna selezionata nella shortlist per ospitare l’EuroVelo Conference 2020

La Città metropolitana di Bologna si era candidata ad ospitare l’evento europeo a inizio luglio inviando la domanda alla Federazione Ciclisti Europei (European Cyclists’ Federation) che in settembre effettuerà i sopralluoghi nei luoghi rimasti in lizza per poi procedere, a ottobre, alla decisione finale sulla sede.

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, ogni due anni riunisce esperti e professionisti del settore del cicloturismo provenienti da tutto il mondo, in un appuntamento unico aperto agli addetti ai lavori, a chi opera in strutture ricettive, uffici del turismo, enti pubblici, tour operators, università e mondo della ricerca, compagnie di trasporto e a utenti e cittadini. Oltre alla parte convegnistica è prevista anche una parte espositiva.

Il titolo proposto dalla Città metropolitana per l’edizione di EuroVelo Conference 2020 è “It’s time to bike!”

Una grande opportunità per Bologna e per l’intera città metropolitana, utile a raccontare un territorio accogliente e sostenibile anche in vista dell’apertura del tratto di Ciclovia del Sole da Bologna al Brennero (che fa parte dell’Eurovelo 7 Capo Nord-Malta) prevista proprio per il 2020.