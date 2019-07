Cinema estivo in Rocca a Scandiano: mercoledì 24 luglio “Old Man & the gun”

Domani sera, mercoledì 24 luglio, il cinema estivo della Rocca di Scandiano proporrà l’ultimo film di Robert Redford “Old man & the gun” che racchiude una carriera intera, i ruoli che lo hanno consacrato, la passione che non lo ha mai abbandonato e racconta la vita incredibile del rapinatore di banche Forrest Tucker, sempre diviso tra il carcere e l’ebbrezza di saper andare contro la legge. Accanto a Redford sullo schermo altri grandi attori quali Cassey Affleck, Sissy Spacek e Tom Waits.

Forrest Tucker è un rapinatore di banche che si potrebbe definire seriale. A 77 anni e dopo 16 evasioni, anche da carceri come San Quintino, non ha smesso, insieme a due soci, di organizzare dei colpi decisamente originali. Utilizzando il suo fascino e con tutta calma, senza mai utilizzare armi, continua a visitare banche e ad uscirne con borse piene di dollari. C’è però un poliziotto che ha deciso di occuparsi di lui.

Ogni singola frase e ogni inquadratura sono state scritte e pensate da David Lowery per lui, per l’icona Robert Redford giunto alla non più tenerissima età di 82 anni. Così come probabilmente Tucker è stato l’ultimo rapinatore gentiluomo della storia del crimine made in USA. Il sorriso che non si perde nella miriade di rughe che decorano il volto di Robert è ancora quello pulito di un uomo che ha continuato ad amare quello che stava facendo: lui il suo lavoro di attore e Tucker quello di ‘vivere’.

Redford non si sottrae alle ombre del personaggio che emergono in modo molto chiaro dall’incontro dell’investigatore con la figlia di Tucker. Non manca però il versante romantico in cui Robert e Sissy (Spacek) profondono tutta la consapevolezza del gioco della seduzione, che è sempre un mix di verità rivelate e di segreti celati, che ha al contempo la leggerezza e la consapevolezza regalati dagli anni trascorsi e dalle esperienze vissute.

Tutta la programmazione è pubblicata sul sito del cinema teatro Boiardo www.cinemateatroboiardo.com