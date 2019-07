Mercoledì 24 luglio apertura straordinaria notturna del Castello di Levizzano Rangone

Tempo d’estate, tempo di serate da vivere insieme.

Una occasione molto speciale domani sera per scoprire insieme il Castello di Levizzano Rangone, è infatti prevista una apertura straordinaria notturna fino alle ore 23.00

Alle ore 21.00 nel cortile interno del Castello momento dedicato ai più piccoli con lo spettacolo proposto da “I burattini della Commedia” dal titolo: Sandrone, Fagiolino e l’uva magica, spettacolo di burattini a guanto. Il tema dello spettacolo è stato scelto per collegare l’offerta artistica al neonato Museo Rosso Graspa.

Durante l’apertura straordinaria sarà infatti possibile visitare il Museo inaugurato lo scorso aprile. All’interno del museo si collocano numerose testimonianze della vita dei campi: attrezzi agricoli, strumenti per la lavorazione del legno, utensili per la lavorazione dell’uva e straordinarie testimonianze fotografiche ci illustrano in modo piacevole e accattivante le dinamiche sociali e le buone pratiche agricole della società contadina.

Il castello di Levizzano Rangone negli ultimi mesi ha aumento sempre più le visite sottolineando la bellezza della frazione in cui si colloca unitamente al territorio che la circonda.

Per informazioni su aperture e eventi: Punto Informazione Turistica di Castelvetro 059/758880 – www.visitcastelvetro.it – www.terredicastelli.eu