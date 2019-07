A partire da mercoledì 24/07 è previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale a seguito della ripavimentazione in asfalto di via Pioppi, via Lodi, sottostrada SP 413, via Campana, via Chiletti, via Dodi, via dei Trasporti.

Durante i lavori, nella fascia oraria 8.30/18.30, le strade restano aperte al traffico veicolare; ci sarà l’apposita cartellonistica di cantiere; salvo imprevisti o avverse condizioni meteorologiche i lavori termineranno venerdì 26/07.