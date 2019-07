Stamattina verso le 12.30 una bambina di 9 mesi è stata portata in ambulanza da Bomporto al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena per un grave arresto respiratorio le cui cause sono ancora in corso di verifica. La piccola è stata sottoposta a tutte le manovre rianimatorie ed è ora ricoverata in prognosi riservata in Terapia intensiva al Policlinico.