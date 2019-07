“StiMontecavoli 2019”: cicloescursionismo sulle colline reggiane con il Gruppo MTB del Cai

Il Gruppo MTB del Cai reggiano organizza il 27 luglio “StiMonticavoli 2019”, una interessante cicloescursione sulle colline reggiane, tra Montecavolo, Bergonzano e il Parco di Roncolo, con inizio nel tardo pomeriggio.

«La costa di Puianello – spiegano gli organizzatori – si fa sempre rispettare: la utilizzeremo per salire fin quasi al Castello di Canossa, lungo i sentieri 646A e 646 percorrendo tratti della “Via Matildica del Volto Santo”. Tireremo il fiato su asfalto per portarci fino al Sentiero dei Ducati, che percorreremo anche in discesa passando per il borgo di Reverbera fino al letto del torrente Modolena. Chi ama l’acqua avrà modo di guadare 2 volte il torrente. La risalita verso Case Rosso ci spezzerà le gambe, poiché in 800 metri lineari ne guadagneremo 150 in altezza. Continueremo poi su asfalto per Bergonzano. Non potremo evitare un salto alla Madonnina del Parco di Roncolo, per poi cominciare la tranquilla discesa verso l’Eremo di Salvarano. Su quasi tutto il percorso sono presenti grossi sassi smossi, che renderanno un po’ duri questi nemmeno 800 metri di salita. A fine escursione, verso le 21:00, ci fermeremo all’oratorio di Montecavolo, dove Sticavoli ci allestirà un buffet ristoratore a basso impatto ambientale. Con questa cicloescursione coglieremo l’occasione per festeggiare la fine dei corsi MTB 2019 e per disputare la 2ª edizione del Mountcabbage Open di Ping».

Info: www.caireggioemilia.it; Iscrizione online su: https://stimontecavoli2019.eventbrite.it