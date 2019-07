Giovedì ultima seduta prima della pausa estiva per il Consiglio comunale di Formigine

È convocato al Castello per domani sera, giovedì 25 luglio, con inizio alle 20.30, il Consiglio comunale di Formigine. All’ordine del giorno della terza seduta post elettorale tre fra interpellanze e interrogazioni proposte dai gruppi consiliari, a cui seguirà poi l’esame di due proposte di deliberazione presentate dalla giunta: la variazione del budget 19/21 della Formigine Patrimonio srl, e a seguire l’approvazione dell’assestamento generale e della salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 19/21. Nel mese di agosto il Consiglio di Formigine sarà fermo per la pausa estiva, le sedute riprenderanno nella seconda metà di settembre. Come di consueto sarà attiva la diretta streaming del lavori che potranno essere seguiti sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.