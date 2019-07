Serramazzoni, da giovedì 25 luglio i lavori sulla SP 3 a Montagnana

A Serramazzoni partono giovedì 25 luglio i lavori di ripristino di un muro di sostegno lungo un tratto della strada provinciale 3 Giardini, all’altezza frazione di Montagnana. L’intervento completa i primi lavori urgenti realizzati nel febbraio scorso dalla Provincia, per scongiurare danni ulteriori, a seguito del cedimento del muro a causa del maltempo. Ora con condizioni meteo favorevoli è possibile ricostruire il manufatto per una lunghezza di oltre 40 metri e una spesa complessiva di 120 mila euro che comprende anche il rifacimento del guard rail.

I tempi di esecuzione dei lavori sono fissati in 90 giorni ma l’obiettivo della Provincia è concludere in anticipo. Al termine dell’intervento sarà eliminato il senso unico alternato che regola la circolazione sul posto per motivi di sicurezza.