Maranello: Mabic, ultima apertura serale

Ultimo giorno di apertura serale del Mabic: giovedì 25 luglio la biblioteca comunale di Maranello sarà aperta fino alle ore 22 per lo studio e la consultazione. Si tratta dell’ultima giornata estiva del servizio di apertura prolungato che dallo scorso 16 maggio ha offerto la possibilità a studenti e utenti di frequentare gli spazi bibliotecari anche nelle serate di lunedì e giovedì. Un servizio molto gradito, da parte degli studenti soprattutto, ma anche dai cittadini, e reso possibile grazie al gruppo dei volontari “Ho tempo per la cultura”, che già da tempo garantiscono l’apertura della biblioteca con orario continuato anche in pausa pranzo.

Tra le attività proposte dalla biblioteca nei mesi estivi, da ricordare anche la bancarella dei libri e delle riviste, con possibilità di avere libri in omaggio e riviste a soli 50 cents: una opportunità che è stata prolungata fino al 14 agosto. In agosto il Mabic sarà aperto dalle ore 8.30 alle 13.30 dal martedì al sabato: orario concordato con la biblioteca di Fiorano che sarà invece aperta al pomeriggio dal lunedì al venerdì e chiusa al sabato mattina, in modo da garantire agli utenti dei due comuni un orario di apertura completo. Da ricordare infine il nuovo servizio di consegna dei libri: all’esterno dell’ingresso è stato collocato un box per agevolare la riconsegna dei libri presi in prestito. Il contenitore, molto capiente, permette di offrire agli utenti due servizi sempre più richiesti: la possibilità di restituire in ogni momento, anche quando la biblioteca è chiusa (alla sera, alla domenica) il materiale preso in prestito e l’opportunità di poter rendere velocemente il prestito quando al bancone c’è coda o l’utente ha poco tempo a disposizione. Una sorta di restituzione self service che velocizza i tempi e semplifica la gestione del prestito librario: è sufficiente inserire il volume all’interno del box, tramite l’apposito sportello (tipo cassetta delle lettere), senza rivolgersi all’operatore. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con AR/S Archeosistemi, Società Cooperativa, a cui sono affidati alcuni servizi bibliotecari del Mabic, che ha messo a disposizione del Comune il box in comodato gratuito.