Su richiesta della Questura di Reggio Emilia rettifica a notizia precedente

Nella mattinata di oggi, 24 luglio, gli operatori della Squadra mobile della Questura di Reggio Emilia hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa due giorni fa dal giudice per le indagini preliminari dott. Luca Ramponi nell’ambito a carico di A.Z. nato il 14.08.1986 a Napoli, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Cassino.

La misura cautelare è stata emessa per i seguenti 4 capi di imputazione: il soggetto, in data 30.06.2019 commetteva il furto di uno scooter Yamaha modello “jog r 50” di proprietà di L. G. avvenuto nei pressi di una gelateria di via Martiri di Cervarolo Reggio Emilia. Successivamente, a bordo dello scooter rubato, il 3 luglio, si impossessava di una borsa (contenente, tra l’altro le chiavi dell’appartamento) sottraendola a G.M. che la deteneva, strappandogliela di dosso. Il giorno seguente, 4 luglio, utilizzando le chiavi contenute nella borsa della predetta, si introduceva nell’abitazione di G.M., in via Monte Bernina e si impossessava di diversi monili d’oro, tra cui due anelli e un computer.

Altri capi di imputazione per il quale nei confronti del soggetto esistono gravi indizi di colpevolezza sono il reato di cui all’art 648 c.p., ossia ricettazione in quanto, in data 3 luglio, riceveva la carta bancomat provento di furto commesso da ignoti ai danni di S.I. e il reato di cui all’art 493 ter c.p. in quanto, sempre il 3 luglio, utilizzava indebitamente la carta bancomat precedentemente ricevuta e provento di furto prelevando presso lo sportello bancario di via Eritrea la somma di 500 euro.