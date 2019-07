Ultimo appuntamento con i “Giovedì Sotto le Stelle 2019”

Si conclude domani sera, giovedì 25 luglio, l’appuntamento con i “Giovedì Sotto le Stelle 2019”: la manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale e da Pro Loco Sassuolo, in collaborazione con il Comitato Commercianti del Centro Storico, i singoli negozianti e tantissime associazioni del nostro territorio che per tutto il mese di luglio ha allietato le serate dei giovedì nel centro cittadino.

Ricco, come sempre, anche il programma del quarto ed ultimo appuntamento con la manifestazione principale che si terrà in piazza Martiri ma con tantissime esibizioni, spettacoli ed intrattenimenti in tutte le vie e le piazze del centro storico, con i negozi aperti fino a tarda sera in cui sarà possibile approfittare dei saldi e delle offerte realizzate ad hoc.

Programma dell’ultimo Giovedì sotto le Stelle:

Non siamo mica gli americani, Vasco Cover Band a cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo in piazza Martiri Partigiani;

Fischermax Band: aperitif band in piazzale Roverella;

Dj Set con Lucio Vallisneri: Musica Démodé in viale XX Settembre;

Piazza Piccola a Colori: cena sotto le stelle in Piazza Garibaldi dalle ore 20;