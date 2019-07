26° Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento a Nonantola, taglio del nastro sabato 27 luglio

Un momento gioioso di aggregazione e di appartenenza per la comunità. Tutto pronto per la 26° edizione della Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento in programma a Nonantola dal 27 al al 29 luglio 2019.

La Fiera anche in questo 2019 intende essere un evento a portata di tutti i gusti grazie alla presenza di spettacoli, concerti, mercatini, mostre, rappresentazioni, conferenze e momenti conviviali con le proposte dei ristoratori nonantolani e degli stand street food.

Come ogni anno i giorni della Fiera sono un grande appuntamento di comunità – spiega la Sindaca Federica Nannetti – che unisce il paese in momenti legati alla storia agricola di Nonantola in un contesto fatto di musica, divertimento e prelibatezze culinarie. Per me rimane l’appuntamento più atteso e sono felice di partecipare all’evento per la sesta volta in qualità di Sindaca. Le nostre radici non vanno mai dimenticate e l’impregno è farlo emergere ogni anno con questa manifestazione così amata”.

La Fiera, che nasce sotto l’insegna dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e diverse realtà del paese, prevede tre giorni ricchi di appuntamenti nel centro storico di Nonantola. L’inaugurazione dell’edizione 2019 è prevista sabato 27 luglio alle ore 18 45 in via Marconi 11 alla presenza della Sindaca di Nonantola Federica Nannetti e di altre autorità. Domenica 28 luglio invece alle 10 45 sarà la volta di un appuntamento molto amato dai Nonantolani, la Sfilata dei trattori d’epoca.