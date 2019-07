Ancora in prognosi riservata la bimba di 9 mesi ricoverata al Policlinico per un grave arresto respiratorio

Ancora in prognosi riservata la bimba di 9 mesi ricoverata al Policlinico...

Rimangono stazionarie le condizioni della bambina di 9 mesi ricoverata da martedì 23 luglio in Terapia Intensiva al Policlinico di Modena. Occorreranno le prossime 48-72 ore per definire prognosi della piccola che per ora rimane quindi riservata.

La bambina era giunta in ambulanza al Pronto Soccorso del Policlinico di Modena verso le 12,30 per un grave arresto respiratorio, causato probabilmente da un corpo estraneo rimosso dagli operatori di Modena Soccorso durante le prime manovre di rianimazione. Al Pronto Soccorso, la piccola è stata stabilizzata e poi ricoverata in Terapia intensiva.