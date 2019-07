“Note e Arte nel Romanico”, domenica a Fiumalbo

La rassegna “Note e Arte nel Romanico” si arricchisce con un appuntamento non previsto all’interno del cartellone iniziale. Organizzata e voluta dalla Parrocchia di San Bartolomeo in Fiumalbo, con la collaborazione del Comune di Fiumalbo e dell’Associazione Fiumalbo Città d’Arte, sotto la direzione artistica dell’Associazione Culturale “Cantieri d’Arte”, la serata sarà dedicata all’Opera lirica; Domenica 28 luglio 2019, alle ore 21, infatti, presso la Chiesa dei Santi Donnino e Francesco (Chiesa del Seminario) a Fiumalbo, verrà rappresentata l’opera in atto unico Suor Angelica, con musica di Giacomo Puccini, su libretto di Giovacchino Forzano.

A vestire i panni della protagonista Suor Angelica, sarà il soprano Paola Sanguinetti.

L’intero cast sarà inoltre composto da: Sara Piceni, Antonella Degasperi, Stefania Garofalo, Angelica Milito, Federica Pizzuti, Ylenia Dakkak, Michela Borazio, Elena Busni, Serena Fazio, Erica Rondini, Daniela Zilioli e Giulia Piemonti.

La Direzione Musicale sarà affidata al Maestro Marco Fiorini e al pianoforte sarà presente il Maestro Milo Martani.

Il progetto vede la collaborazione dell’Istituto di Studi Superiori Musicali “Achille Peri – Claudio Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti, di cui il Maestro Fiorini è Direttore.

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.