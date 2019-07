Reggio Emilia: destinatario di divieto di ritorno in città, viene “pizzicato” in sella ad una bici rubata

Reggio Emilia: destinatario di divieto di ritorno in città, viene “pizzicato” in...

Ieri pomeriggio gli operatori della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia, nel corso dei mirati controlli del territorio in via Turri, hanno proceduto all’identificazione di un soggetto a bordo di una bicicletta. L’uomo, privo di documenti, viaggiava a bordo di una bicicletta grigia di provenienza furtiva come da regolare denuncia presentata il giorno stesso. L’uomo è stato accompagnato in questura e identificato per L.Y., marocchino classe 91, irregolare sul Territorio Nazionale.

A seguito di accertamenti, emergeva a suo carico un rintraccio per notifica di provvedimento di “Divieto di Ritorno per anni 3 nel territorio del Comune di Reggio Emilia emesso dal Questore di Reggio Emilia il 22 luglio 2019”. In merito alla bicicletta, L.Y. non sapeva giustificarne il possesso, riferendo di averla ricevuta da un suo conoscente del quale disconosceva le generalità. Stante i fatti l’uomo è stato indagato in stato di libertà per i reati di ricettazione ed immigrazione clandestina. La bicicletta riconsegnata al legittimo proprietario.