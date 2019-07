Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 29 luglio

Nel primo mattino avremo annuvolamenti irregolari con residue precipitazioni sui rilievi orientali e sulla costa, a cui faranno seguito ampi rasserenamenti in pianura che si estenderanno ai rilievi in serata. Temperature: pressoché stazionarie nei valori minimi, compresi tra i 22 e i 24 gradi, e in sensibile risalita nei valori massimi oscillanti tra i 31 gradi della costa e i 33 gradi della pianura emiliana. Venti: deboli occidentali, a regime di brezza sulla costa. Mare: mare poco mosso, mosso al largo, con moto ondoso in attenuazione dalla serata.

(Arpae)