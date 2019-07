Sassuolo Calcio: campagna abbonamenti, lunedì parte la vendita libera

E’ terminata venerdì la fase di prelazione della Campagna Abbonamenti 2019/2020 al Sassuolo Calcio.

Sono stati sottoscritti 2685 abbonamenti.

A partire dalle ore 10.00 di lunedì 29 Luglio via alla vendita libera.

Ricordiamo i punti salienti: sconti fedeltà per i vecchi abbonati e prezzi bloccati per i nuovi, diverse riduzioni, confermate le tariffe Family, i settori Top, le promozioni in Tribuna Sud quali Porta un Amico e Promo Scuola. Le novità: la prelazione agli abbonati per l’acquisto di biglietti per le 5 partite Top e l’inserimento nell’abbonamento di tutte le partite della Coppa Italia fino agli eventuali Quarti di Finale compresi.