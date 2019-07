Chiusure notturne sul R49 Raccordo Complanare di Piacenza e sul Raccordo di Casalecchio

Sul R49 Raccordo Complanare di Piacenza sud e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, verranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sul R49-Raccordo Complanare di Piacenza sud

-sarà chiuso il ramo di allacciamento per il traffico proveniente da Bologna e diretto sulla complanare di Piacenza, in direzione Piacenza, e A21 per Brescia e Torino, per le due notti consecutive di mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto, con orario 22:00-05:00.

In alternativa, per il traffico proveniente da Bologna e diretto a Brescia, si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola e immettersi sulla A21 in direzione Brescia;

Bivio A1/A21

-sarà chiuso il ramo di allacciamento per il traffico proveniente da Bologna e Milano e diretto in A21 direzione Torino, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 06:00 di martedì 30 luglio.

In alternativa, per il traffico leggero proveniente da Milano e diretto a Torino, si consiglia di uscire alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la SS9 Via Emilia e immettersi in A21 alla stazione di Piacenza Ovest; per il traffico pesante, proveniente da Milano e diretto a Torino, si consiglia di uscire dalla stazione di Piacenza Sud, percorrere la SP10 e immettersi in A21 alla stazione di Piacenza Ovest; per il traffico da Bologna in direzione Torino, si consiglia di uscire alla stazione di Piacenza Sud, percorrere la SP10 e immettersi in A21 alla stazione di Piacenza Ovest;

Stazione di Piacenza Sud

– saranno chiusi i rami di ingresso per il traffico diretto verso Milano e verso Bologna, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 05:00 di martedì 30 luglio.

In alternativa, per il traffico diretto a Bologna, si consiglia di percorrere la SP10 in direzione Piacenza, entrare dalla stazione di Piacenza Ovest sulla A21 direzione Brescia, e successivamente immettersi in A1 Milano-Napoli; per il traffico diretto a Milano, si consiglia di percorrere la SP10 in direzione Piacenza, successivamente la SS9 Via Emilia in direzione Guardamiglio, ed entrare alla stazione di Basso Lodigiano in direzione Milano;

Stazione di Casalpusterlengo

– saranno chiusi i rami di ingresso per il traffico diretto verso Milano e verso Bologna, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 05:00 di martedì 30 luglio.

In alternativa, per il traffico diretto a Milano, si consiglia di entrare alla stazione di Lodi; mentre per il traffico diretto a Bologna, si consiglia di entrare alla stazione di Basso Lodigiano;

Stazione di Parma

– saranno chiusi i rami di ingresso per il traffico diretto verso Milano e verso Bologna, dalle 21:00 di martedì 30 luglio alle 05:00 di mercoledì 31 luglio.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Parma Ovest sull’autostrada A15 Parma-La Spezia

Stazione di Fidenza

– saranno chiusi i rami di ingresso per il traffico diretto verso Milano e verso Bologna dalle 21:00 di mercoledì 31 luglio alle 05:00 di giovedì 01 agosto.

In alternativa, per il traffico diretto a Bologna, si consiglia di entrare alla stazione di Parma Ovest sull’autostrada A15 Parma-La Spezia o alla stazione di Parma sulla A1 Milano-Napoli; per il traffico diretto a Milano, si consiglia di entrare alla stazione di Fiorenzuola;

Sarà inoltre chiusa l’area di servizio “Somaglia Est” sulla A1 Milano-Napoli, in direzione Milano, dalle 20:00 di mercoledì 31 luglio alle 05:00 di giovedì 01 agosto.

Chiuso per le due notti di martedì 30 e mercoledì 31 luglio, dalle 22:00 alle 06:00, il tratto del Raccordo di Casalecchio tra l’allacciamento con la A14 Bologna Taranto e Casalecchio di Reno, in direzione della A1 per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli. In alternativa si consiglia agli utenti, provenienti dall’autostrada A14 Bologna-Taranto e dall’autostrada A13 Bologna-Padova e diretti a Casalecchio di Reno, di uscire alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e prendere lo svincolo 1 Nuova Bazzanese. Agli utenti provenienti dall’autostrada A14 Bologna-Taranto, e diretti verso Firenze, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare in autostrada dalla stazione di Bologna Casalecchio.

-Chiusura allacciamento A13/A14 per chi proviene da Padova, dalle 23:00 di martedì 30 alle 6:00 di mercoledì 31 luglio.

In alternativa si consiglia di uscire ad Arcoveggio e di rientrare a Bologna Casalecchio.

– Chiusura della stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Ancona, dalle 23:00 di martedì 30 alle 6:00 di mercoledì 31 luglio.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.

– A14 Bologna Taranto chiusura del tratto tra l’allacciamento A13/A14 e Borgo Panigale in direzione della A1, dalle 23:00 di martedì 30 alle 6:00 di mercoledì 31 luglio;

In alternativa, per i veicoli diretti a Casalecchio di Reno, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e di uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese; per i veicoli diretti a Borgo Panigale, di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale; mentre per i veicoli provenienti da Ancona o da Padova, e diretti verso Milano, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorre la Tangenziale di Bologna, il Ramo Verde e di rientrare in autostrada a Bologna Borgo Panigale; mentre per quelli diretti verso Firenze, di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorre la Tangenziale di Bologna e di rientrare in autostrada a Bologna Casalecchio.

– Raccordo di Casalecchio chiusura del tratto tra l’allacciamento con la A14 Bologna Taranto e Casalecchio di Reno, in direzione della A1, nelle due notti di martedì 30 e mercoledì 31 luglio, con orario dalle 22:00 alle 6:00.

In alternativa, per i veicoli provenienti dall’A14 Bologna-Taranto e dall’A13 Bologna-Padova e diretti a Casalecchio di Reno, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese; mentre per i veicoli provenienti dall’autostrada A14 Bologna-Taranto e diretti verso Firenze, di uscire alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e di rientrare in autostrada alla stazione di Bologna Casalecchio.

– Chiusura della stazione di Casalecchio, in uscita per chi proviene dalla A14, nelle due notti di martedì 30 e mercoledì 31 luglio, con orario dalle 22:00 alle 6:00;

In alternativa per i veicoli provenienti dall’A14 Bologna-Taranto e dall’A13 Bologna-Padova e diretti a Casalecchio di Reno, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e di uscire a lo svincolo 1 Nuova Bazzanese; mentre per i veicoli provenienti dall’A14 Bologna-Taranto e diretti verso Firenze, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e di rientrare in autostrada alla stazione di Bologna Casalecchio.