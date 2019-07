Due nuovi Master Unimore in ambito sportivo

Unimore, dopo aver avviato con successo l’iniziativa Unimore Sport Excellence, rivolta specificamente ad atleti che studiano all’università, rafforza ora il suo impegno ed accentua la sua attenzione verso gli ambienti sportivi. Lo fa col lancio di due nuovi master che vogliono rispondere a reali esigenze e bisogni del territorio legati alla promozione della pratica sportiva come mezzo di prevenzione e benessere.

Il primo, realizzato in collaborazione col Comitato Territoriale FIPAV di Modena, sarà un Master di primo livello in “Manager per la promozione dello sport e del benessere nelle comunità territoriali” e formerà figure professionali capaci di promuovere percorsi volti al benessere nelle comunità territoriali; il secondo sarà un Master di secondo livello in “Promozione della salute e del benessere” e formerà figure esperte nell’ambito sport e della nutrizione.

MASTER IN MANAGER PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL BENESSERE NELLE COMUNITA’ TERRITORIALI IN COLLABORAZIONE CON FIPAV

Il Master di primo livello in “Manager per la promozione dello sport e del benessere nelle comunità territoriali” nasce a seguito di una attenta analisi sui fabbisogni formativi, rispetto a figure manageriali, delle associazioni e federazioni sportive nazionali e territoriali, che hanno messo in evidenza l’urgenza di progettare un percorso formativo specialistico al fine di permettere a professionisti che già operano nel campo dello sport e del benessere o anche a giovani laureati interessati e appassionati a tali tematiche, di sviluppare competenze specifiche in tali ambiti con un focus specifico sulle comunità territoriali.

Sarà aperto ad un massimo di 26 iscritti e gode del patrocinio di CONI e Unione Sportiva Sassuolo Calcio. Per la sua natura interdisciplinare e proprio perché mira a formare una figura poliedrica, caratterizzata da flessibilità e versatilità il Master è rivolto ai laureati triennali e magistrali in qualsiasi disciplina.

Il Master, diretto dal prof. Giovanni Pellacani e con la vicedirezione della prof.ssa Anna Dipace, ha l’obiettivo di preparare figure professionali che possano rispondere agli attuali ed emergenti bisogni delle comunità sportive territoriali nell’ambito della promozione e sviluppo dello sport e del benessere. Si tratta di un “Manager” in grado di creare un dialogo costruttivo, dinamico ed efficace tra lo sport e l’ambiente perché si possano promuovere percorsi volti al benessere nelle comunità territoriali. Obiettivo del corso è formare una figura professionale in grado di studiare e analizzare il territorio e la comunità, leggerne i bisogni e le opportunità al fine di valutare le possibilità di progetti anche finanziabili volti allo sviluppo e incremento delle attività sportive nell’ottica del benessere.

Attraverso le azioni di promozione dello sport verranno sicuramente valorizzate le potenzialità del territorio dal punto di vista ambientale e culturale incrementando il turismo sportivo. Chi lo frequenta avrà l’opportunità di sviluppare competenze approfondite in 4 aree disciplinari:

· area dello sport e del benessere

· area del marketing e comunicazione

· area umanistica e socio culturale

· area statistica e del project management

Il corso, di durata annuale, si compone di lezioni in aula che si svolgeranno presso le sedi di Unimore di norma il venerdì pomeriggio e l’intera giornata del sabato a Reggio Emilia.

Caratteristica del corso è il forte coinvolgimento delle associazioni e federazioni sportive sia nell’attività didattica – attraverso lezioni e presenza di testimonial di spicco nell’ambito del mondo sportivo manageriale – che negli stage previsti in contesti pienamente operativi e della durata di circa 3 mesi. L’impegno didattico complessivo è di 1.500 ore, comprendenti 192 ore di lezioni frontali, 165 ore dedicate ai laboratori, 300 ore dedicate allo stage, 718 ore riservate allo studio individuale e 125 ore per la preparazione della prova finale. A quanti termineranno il corso e supereranno la prova finale verrà rilasciato un diploma di Master di I livello equivalente a 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).

Le domande di ammissione al master vanno presentate entro il 30 settembre a Unimore esclusivamente via Internet, collegandosi alla pagina http://www.esse3.unimore.it/Home.do. Tutti i dettagli per l’iscrizione saranno disponibili sul bando, nonché sul sito del master www.prosport.unimore.it. L’iscrizione comporta il versamento di 3.950,00 euro da effettuarsi in più rate.

Saranno ammessi al master anche soggetti privi dei requisiti previsti per l’accesso, in qualità di uditore, che verseranno per la frequenza un contributo di 400,00 secondo le modalità indicate sul sito.

Maggiori dettagli sul Master si suggerisce la consultazione del sito: www.prosport.unimore.it o di rivolgersi a: prof.ssa Anna Dipace (anna.dipace@unimore.it) e all’ufficio didattico prosport@unimore.it, tel. 0522.522521.

MASTER IN PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Il Master universitario di secondo livello in “Promozione della salute e del benessere” è un percorso post laurea magistrale, che nasce dalle nuove esigenze professionali di Aziende operanti nel Settore Sanitario e Sportivo, con l’obiettivo di formare professionisti con competenze specifiche nella gestione personalizzata e consapevole dell’attività fisica, dello sport e della nutrizione, per prevenire patologie e preservare il benessere dell’individuo.

L’ampio spazio dedicato alle attività di didattica interattiva e allo stage permetterà di acquisire “sul campo” la formazione nella gestione multidisciplinare dell’atleta e del soggetto che pratica attività fisica amatoriale, anche ai fini della prevenzione delle malattie.

Il Master si rivolge a tutti i laureati in Medicina e Chirurgia a ai laureati magistrali in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate che vogliono acquisire una specifica preparazione in un settore in crescita e all’interno del quale si avverte la necessità di figure esperte nell’ambito sport e nutrizione.

Nel corso del master saranno approfondite le seguenti tematiche:

– Nutrizione e nutraceutica

– Prevenzione della morte improvvisa

– Morte improvvisa nell’atleta e le nuove cardiopatie

– Doping e sostanze tossiche

– Etica e responsabilità medico legale relativa allo sport

Il corso è diretto dalla prof.ssa Anna Vittoria Mattioli e in qualità di Vice-direttore dalla prof.ssa Milena Nasi

Accoglierà un massimo di 30 iscritti, ai quali sarà richiesta una quota di iscrizione di 3.516,00 euro (comprensivo del premio annuo pro capite relativo alla Polizza infortuni e Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e di imposta di bollo). Saranno ammessi alla frequenza anche studenti in qualità di “uditori” cui è richiesto il versamento di una quota di 1000,00 euro.

Sarà dedicato ampio spazio alle attività di didattica interattiva e allo stage per permettere di acquisire “sul campo” la formazione nella gestione multidisciplinare dell’atleta e del soggetto che pratica attività fisica amatoriale, anche ai fini della prevenzione delle malattie. Saranno affrontate tematiche relative al doping e ai danni sull’organismo ad opera di sostanze note e di nuova sintesi. Saranno effettuate esercitazioni pratiche su prevenzione della morte improvvisa durante attività fisica e sport (Corsi BLS-D, esercitazioni pratiche di lettura e interpretazione di ECG complessi, aritmie nello sportivo e attività fisica in soggetti particolari, ad esempio cardiopatici, diabetici e pazienti con problemi respiratori. Sono previste esercitazioni pratiche su raccolta anamnesi alimentare, identificazione di problemi specifici alimentari, diete specifiche per attività sportiva. Sono previsti anche seminari a carattere medico-legale, sulle più recenti applicazioni delle norme in materia di privacy e trattamento dei dati negli atleti, etica della prescrizione di sostanze dopanti o tossiche per l’organismo.

Il corso è di durata annuale e comporta un impegno di 1.500 ore, dedicate in parte a lezione frontali, in parte a stage e studio individuale ed alla preparazione di una prova finale.

La selezione avverrà per titoli. Le domande di ammissione dovranno essere presentate a Unimore, esclusivamente via internet, entro le ore 13.30 del 16 settembre 2019, collegandosi alla pagina http://www.esse3.unimore.it/Home.do e procedendo al versamento di un contributo non rimborsabile di 25,00 euro. Tutti i dettagli per l’iscrizione saranno disponibili sul bando, nonché sul sito del master www.promozionesalute.unimore.it.

Per informazioni ci si può rivolgere a Roberta Rinaldi (059 4224281) o Rosalinda Trovato (059 4224314) – e-mail: masterpromozionesalute@unimore.it.