Incendio questa notte presso il piazzale esterno dell’autodemolizioni Longagnani in via Giardini a Modena. Dalla mezzanotte sono stati impegnati 25 vigili del fuoco con 7 mezzi provenienti dalle sedi della provincia. Distrutte circa 30 carcasse d’auto. Il pronto intervento in forze dei pompieri ha impedito la propagazione. Cause in corso di accertamento in collaborazione con la Polizia di Stato.