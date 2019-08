Amichevoli, Sassuolo-Empoli 1-0

Ultima uscita stagionale nel ritiro di Vipiteno per il Sassuolo che ha affrontato l’Empoli, una delle squadre più attese nel prossimo campionato di Serie B. I neroverdi si sono imposti per 1-0 grazie ad un gol di Berardi.

Buon avvio di gara con un’azione personale di Berardi in apertura che si conclude con un tiro di poco alto, risponde subito l’Empoli con un cross di Bandinelli per Mancuso, bravo Rogerio nell’anticipo. Al 5′ ancora Berardi che sfonda centralmente e arriva alla conclusione, palla di poco a lato. Empoli pericoloso al 12′ con Stulac, Consigli si fa trovare pronto. E’ ancora Berardi a creare pericoli: al 21′ servito da Pierini, dalla destra si accentra e lascia partire un gran sinistro sul quale Brignoli compie un grande intervento. Cinque minuti dopo arriva il gol del Sassuolo: un retropassaggio della difesa empolese mette in difficoltà Brignoli che svirgola il rinvio, sulla palla si avventa Berardi che insacca. Una buona occasione capita al 38′ a Caputo servito dalla destra da Toljan, l’attaccante neroverde non riesce a impattare bene e la difesa ospite libera. Poco prima dell’intervallo due buoni interventi di Consigli a sventare le conclusioni prima di Mancuso e poi di Bandinelli.

La prima occasione della ripresa è per l’Empoli con La Gumina e Antonelli, conclusione debole, libera la difesa neroverde. Risponde subito il Sassuolo con un’opportunità per Duncan che calcia alto da buona posizione. Crea pericoli Toljan sulla destra con due cross a centro area, Berardi e Rogerio prima e Caputo poi non arrivano di un soffio sulla sfera. Nei minuti finali consueta girandola di cambi, il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

Domani mattina dopo una seduta defaticante i neroverdi rientreranno a Sassuolo. La ripresa della preparazione è fissata per lunedì pomeriggio al Mapei Football Center.