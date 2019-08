PD Sassuolo sul fallimento Martinelli

Siamo preoccupati per il fallimento del gruppo Martinelli, esprimiamo il nostro sostegno alle famiglie dei lavoratori in difficoltà, comprendiamo l’ansia e la frustrazione di questa fase. Un fallimento che deve far riflettere su questo periodo per il settore ceramico e meccanico, sulla sua stabilità e capacità di tenuta. È in un momento storico-geografico come questo che un’amministrazione pubblica deve saper proporre soluzioni concrete, è nelle situazioni più difficili che le istituzioni debbono dimostrare capacità di gestione, con delicatezza e sensibilità.

Per questo risulta quanto meno imbarazzante che il Sindaco non abbia saputo proporre altro che il ricollocamento dei lavoratori in Russia. In soli due mesi la nostra città torna agli onori della cronaca nazionale non per fare parlare di meriti ed eccellenze, ma perché le sue massime Istituzioni non sono all’altezza delle situazioni che si trovano a dover affrontare. Le Istituzioni locali hanno un ruolo chiave in queste crisi. Forse non risolutivo, ma funzionale nei periodi di transizione. Serve competenza e, ancora di più, serve rispetto.

Auspichiamo pertanto che il Sindaco si adoperi per una reale salvaguardia dei posti di lavoro, per la tutela di chi ha diritto ad un’occupazione senza trasferirsi a 3000 km di distanza, per essere davvero il “Primo Cittadino” capace di onorare il ruolo che i nostri concittadini gli hanno affidato.

GRUPPO CONSILIARE PD SASSUOLO