Farà tappa a Mirandola la staffetta in memoria delle vittime della stazione di Bologna

Giovedì 1 agosto farà tappa a Mirandola la staffetta podistica non competitiva “Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980”, promossa dall’Associazione Famigliari delle Vittime della strage alla stazione di Bologna, in cui persero la vita 85 persone. L’arrivo della staffetta a Mirandola è prevista per le ore 11.30 di giovedì 1 agosto: i partecipanti giungeranno a Mirandola da Poggio Rusco percorrendo la Strada Statale 12 del Brennero e dopo una sosta di 15 minuti si muoveranno in direzione Medolla. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Mirandola.