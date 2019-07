Il Campione di “La sai l’Ultima” premiato dal sindaco di Castelnovo Sotto

Ieri sera tanti castelnovesi si sono dati appuntamento al Parco Rocca per salutare e applaudire Willer Collura, fresco campione della trasmissione di Canale 5 “La sai L’ultima digital edition”.

Willer è nato a Novellara, ma ha vissuto per molti anni a Castelnovo Sotto, prima di trasferirsi nel parmense, a Sorbolo. Molto conosciuto in paese per la sua simpatia e la sua comicità, venerdì 26 luglio è stato incoronato vincitore del programma condotto da Ezio Greggio, sbaragliando una concorrenza molto agguerrita e composta dai migliori barzellettieri italiani. Dopo sei puntate però è stato lui ad avere la meglio in finale sul napoletano Massimo Cozzolino e ad alzare la coppa in cielo.

Quella stessa coppa è stata mostrata ieri sera al pubblico presente al parco Rocca. Il sindaco Francesco Monica gli ha consegnato un attestato di riconoscenza a nome di tutti i castelnovesi. Poi i due sono saliti sul palco, allestito per la commedia dialettale, e hanno dato vita a un’intervista con domande reciproche e tante risate. A Willer sono arrivati i complimenti di un altro grande maestro reggiano della comicità: Antonio Guidetti, protagonista con Enzo Fontanesi, dello spettacolo andato in scena subito dopo.

“Siamo fieri del fatto che Willer abbia raggiunto un traguardo così importante e che abbia portato la comicità castelnovese alla ribalta nazionale – ha detto il primo cittadino Monica – Dopotutto siamo la Città del Carnevale e la comicità fa parte della nostra tradizione. Auguriamo al nostro ex concittadino che questo trionfo sia un trampolino di lancio per una carriera ricca di soddisfazioni. Detto questo Castelnovo resterà sempre la sua casa e quando tornerà lo accoglieremo a braccia aperte”.