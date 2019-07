L’Associazione Amici di Casa Serena ha incontrato Sindaco e Assessora al Sociale

Il 29 luglio c’è stato un incontro, presso Casa Serena, tra l’Associazione Amici di Casa Serena, famigliari, cittadini, il Signor Sindaco e l’Assessora al Sociale.

L’incontro per un’attenta verifica dello stato di attuazione dell’iter per la costruzione di una nuova struttura.

“Il Signor Sindaco – spiega una nota del presidente dell’Associazione, Sandro Morini – ha partecipato i presenti che uno degli obiettivi principali, dal punto di vista sociale, è la costruzione di una nuova e moderna residenza.

Per quanto riguarda l’ubicazione, c’è stato un chiaro impegno per ulteriori incontri e con una significativa apertura alla richiesta, maggioritaria tra i famigliari degli ospiti, di ubicazione nell’attuale sede di Salvarola.

In attesa della conclusione dell’iter burocratico – conclude l’Associazione – stato chiesto al Signor Sindaco un maggior impegno nella cura della struttura ed in particolare ad alcune manutenzioni straordinarie”.