La corsia di via Carracci da via Fioravanti fino all’incrocio con via Zanardi è chiusa per lavori di rifacimento del sottofondo e della pavimentazione stradale, da oggi fino al 28 agosto. I lavori vanno a completare il riassetto della strada dopo l’eliminazione del passaggio a livello. Per chi proviene da via Fioravanti è obbligatoria la svolta a sinistra su via Carracci, mentre resta percorribile a senso unico via Carracci da via Zanardi in direzione Matteotti. Qui il testo dell’ordinanza.