Sul Raccordo di Casalecchio R14, chiusa per 5 notti l’entrata della stazione di Bologna Casalecchio verso la A14

Sul Raccordo di Casalecchio R14, chiusa per 5 notti l’entrata della stazione...

Sul Raccordo di Casalecchio R14, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di domenica 4, lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, sarà chiusa l’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, verso la A14 Bologna-Taranto, dalle ore 22:00 alle ore 6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Bologna Borgo Panigale, Bologna Fiera, Bologna Arcoveggio o Bologna San Lazzaro.