Si intitola Zecchino d’Oro Show lo spettacolo teatrale che vede protagonista il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna domenica 28 aprile alle ore 17.30.

Nato dalla collaborazione tra Antoniano, Stefano Francioni Produzioni e FriendsTV, lo show propone i brani del repertorio dell’Antoniano con gli indimenticabili ritornelli e i personaggi più amati delle canzoni che hanno accompagnato l’infanzia di intere generazioni, come Quarantaquattro gatti, Il katalicammello e Il panda con le ali. Si tratta di uno spettacolo interattivo, in cui il pubblico stesso sarà protagonista e verrà trascinato in un’avventurosa caccia al tesoro.