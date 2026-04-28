<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Rafforzare a livello accademico e territoriale la cultura della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e di vita è l’obiettivo dell’iniziativa “Atenei Uniti per una Sicurezza Condivisa”, promossa dalla rete di coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle Università, che oggi, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, ha coinvolto l’Università di Bologna e altri 26 Atenei italiani in una prova di evacuazione contemporanea sul territorio nazionale.

La prova è consistita nella simulazione di una situazione di emergenza, con l’attivazione dei sistemi di allarme e l’applicazione delle procedure previste dai piani di sicurezza ed emergenza, in alcune sedi di ciascun Ateneo partecipante al progetto. L’Alma Mater ha coinvolto undici delle sue sedi, tra Bologna e i Campus della Romagna.

Studentesse, studenti, personale docente e tecnico-amministrativo hanno interrotto temporaneamente le attività didattiche, di ricerca e amministrative per dirigersi ordinatamente verso un “luogo sicuro”, seguendo la segnaletica di emergenza e le indicazioni del personale addetto.

L’iniziativa – prima azione congiunta a livello inter-ateneo nell’ambito del progetto “Atenei Uniti per una Sicurezza Condivisa” – ha permesso di verificare l’efficacia delle procedure operative di emergenza, il coordinamento tra le diverse strutture, la tempestività delle comunicazioni e la capacità di risposta di personale, studentesse, studenti e utenti, rafforzando la cultura della prevenzione e della sicurezza all’interno della comunità accademica.

La simulazione è stata un’occasione di sensibilizzazione sull’importanza della preparazione, della responsabilità individuale e della proattività in caso di evento critico e di emergenza, valorizzando l’impegno di tutte e tutti nel trasformare la sicurezza da obbligo normativo a valore condiviso.

Le università, anche attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione che operano in sinergia tra loro, hanno un ruolo strategico nel promuovere un cambiamento culturale strutturale e duraturo, affinché la prevenzione e il prendersi cura della propria e altrui salute e sicurezza siano parte integrante della coscienza collettiva.