Sassi: “Sindaco Tosi il problema non sono io, ma la sua maggioranza”

Mi sembra che il sindaco Tosi abbia dei pregiudizi nei miei confronti perché sono di Maranello, o forse perché non la penso come lui o addirittura perché mi sono permesso di criticarlo.

È molto abile nel cercare di spostare il problema dalla mancata approvazione dell’assestamento di bilancio e del bilancio preventivo, alla storia dei suoi rapporti col sindaco di Sassuolo, però il grave problema politico della mancata approvazione rimane.

Io non ricordo che in nessun comune del comprensorio sia mai successo nulla di così serio e Tosi fa finta di non cogliere il mio invito a confrontarsi con la sua maggioranza, piuttosto che affrontare le “leggerezze” di altri che non lo dovrebbero riguardare.

Sassi Guglielmo – Responsabile Distretto Ceramico FdI