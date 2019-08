Aperte le prenotazioni per il banchetto rinascimentale della “Festa a castello” di Castelvetro

Sono aperte le prenotazioni per il tradizionale banchetto rinascimentale della “Festa a Castello” che si svolgerà il 7 settembre prossimo sulla piazza del centro storico di Castelvetro a partire dalle ore 20.

Le prenotazioni vanno fatte telefonando all’Ufficio cultura del Comune di Castelvetro al numero 059.758818 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12,30) in tempi brevi, tenuto conto che il banchetto è a numero chiuso e le prenotazioni chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili e comunque entro il 20 agosto.

Dal Comune comunicano anche i costi di partecipazione alla serata, che sono di 30 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini dai 7 ai 12 anni. Ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni.

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 15 a edizione e organizzata, come sempre,

dall’associazione “Dama Vivente” in collaborazione con l’Amministrazione comunale castelvetrese, prevede, come tradizione, che gli ospiti siano rigorosamente vestiti con abiti in stile cinquecentesco. Si tratta di una serata particolare e d’atmosfera, nella quale i partecipanti potranno gustare cibi tradizionali serviti da popolani e fantesche e assistere a suggestivi spettacoli con musiche, danze e giochi di fuoco.

Quest’anno, per la prima volta, anche il pubblico non partecipante al banchetto potrà vivere le suggestioni dell’epoca e assistere agli spettacoli di giocoleria, fuoco e trampolieri in un centro storico allestito per l’occasione, con i ristoratori che proporranno menù a tema.